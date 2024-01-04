نشر صوراً فاضحة لزوجته.. هل قصد كانييه ويست إهانة طليقته؟

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تعرّض مغني الراب كانييه ويست لهجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مجموعة صور لزوجته عارضة الأزياء بيانكا سينسوري، بدت فيها شبه عارية.وعلّق ويست على المنشور في "إنستغرام": "لا بنطال هذا العام"، في إشارة إلى أن سينسوري سترتدي القليل من الملابس في عام 2024.وأشار متابعون إلى تعمّد ويست الإساءة الى طليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بسبب ظهور زوجته بشكل مماثل للأخيرة، إلى درجة ظّن العديد من أنها زوجته السابقة لا الحالية.