Advertisement

فنون ومشاهير

نشر صوراً فاضحة لزوجته.. هل قصد كانييه ويست إهانة طليقته؟

Lebanon 24
04-01-2024 | 13:59
A-
A+
Doc-P-1148699-638399991760023259.jpg
Doc-P-1148699-638399991760023259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض مغني الراب كانييه ويست لهجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مجموعة صور لزوجته عارضة الأزياء بيانكا سينسوري، بدت فيها شبه عارية.



وعلّق ويست على المنشور في "إنستغرام": "لا بنطال هذا العام"، في إشارة إلى أن سينسوري سترتدي القليل من الملابس في عام 2024.
Advertisement



وأشار متابعون إلى تعمّد ويست الإساءة الى طليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بسبب ظهور زوجته بشكل مماثل للأخيرة، إلى درجة ظّن العديد من أنها زوجته السابقة لا الحالية.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:36 | 2024-01-04
13:28 | 2024-01-04
11:45 | 2024-01-04
10:29 | 2024-01-04
09:34 | 2024-01-04
07:40 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24