Advertisement

فنون ومشاهير

تجاوز حاجز الـ30 مليون استماع.. ألبوم عمرو دياب يحقق رقماً قياسياً‎

Lebanon 24
04-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1148738-638400087111138682.jpg
Doc-P-1148738-638400087111138682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق ألبوم النجم المصري عمرو دياب، رقماً قياسياً جديداً عبر منصة "أنغامي" خلال الساعات الماضية.


وتجاوز عدد مرات الاستماع اليه حاجز 30 مليون استماع منذ طرحه في الثامن والعشرين من شهر كانون الأول الماضي.
Advertisement


وتضمن ألبوم دياب الجديد 12 أغنية باللهجة المصرية تعاون فيها الفنان المصري مع عدد من أهم الشعراء، منهم: تامر حسين، أيمن بهجت قمر، بهاء الدين محمد، مصطفى حدوتة، إلى جانب مجموعة من الملحنين، مثل: عزيز الشافعي، محمد يحيى، إسلام زكي، والموزعين وسام عبدالمنعم، وأسامة الهندي.



وتعمل "أنغامي" على إطلاق سلسلة من الحفلات احتفالاً بألبوم دياب الجديد، ستكون بدايتها في أبو ظبي بشهر آذار 2024، مروراً بدبي ثم العاصمة الأردنية عمّان.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:36 | 2024-01-05
15:36 | 2024-01-04
13:59 | 2024-01-04
13:28 | 2024-01-04
11:45 | 2024-01-04
10:29 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24