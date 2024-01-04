تجاوز حاجز الـ30 مليون استماع.. ألبوم عمرو دياب يحقق رقماً قياسياً‎

Advertisement

حقق ألبوم النجم المصري عمرو دياب، رقماً قياسياً جديداً عبر منصة "أنغامي" خلال الساعات الماضية.وتجاوز عدد مرات الاستماع اليه حاجز 30 مليون استماع منذ طرحه في الثامن والعشرين من شهر كانون الأول الماضي.وتضمن ألبوم دياب الجديد 12 أغنية باللهجة المصرية تعاون فيها الفنان المصري مع عدد من أهم الشعراء، منهم: تامر حسين، أيمن بهجت قمر، بهاء الدين محمد، مصطفى حدوتة، إلى جانب مجموعة من الملحنين، مثل: عزيز الشافعي، محمد يحيى، إسلام زكي، والموزعين وسام عبدالمنعم، وأسامة الهندي.وتعمل "أنغامي" على إطلاق سلسلة من الحفلات احتفالاً بألبوم دياب الجديد، ستكون بدايتها في أبو ظبي بشهر آذار 2024، مروراً بدبي ثم العاصمة الأردنية عمّان.