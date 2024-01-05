Advertisement

فنون ومشاهير

تنبأت بقصة حبّها في عام 2009 وتحقّقت لاحقاً.. هذا ما حصل مع النجمة الشهيرة!

Lebanon 24
05-01-2024 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1148802-638400372406132985.jpg
Doc-P-1148802-638400372406132985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في عام 2009، تنبأت النجمة الأميركية تايلور سويفت بأنها ستصبح على علاقة مع لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي.

وفي مقابلة أجرتها تايلور مع مجلة "Glamour" حينها، وصفت أن رجل أحلامها المثالي يشبه إلى حد بعيد نجم نادي "كانساس سيتي تشيفس".
Advertisement

وحينما سئلت حول ما إذا كانت تود مواعدة رجل بمستوى نجاحها، أجابت بأنها مجرد مسألة ثقة، مُضيفة: لا، أريد أن أكون مع شخص سهل يسمح لي بوضع كل الخطط ويمنحني السيطرة الكاملة.

وأضافت صاحبة أغنية "Blank Space" أنها من الشخصيات التي تحب التخطيط لكل شيء، لكنها تفضل التواجد مع شخص يمتلك صوته الخاص وشغفاً وطموحاً، وفي حال وجدت ذلك الشخص ستتوقف عن التفكير بجداول أعمالها.

كما تصورت تايلور، البالغة من العمر 34 عامًا، أن علاقتها ستدوم لفترة طويلة، إذ ستسافر من بلد لآخر لرؤيته، فيما هو سيفعل ذات الشيء من أجل رؤيتها.


ويبدو أن جميع تنبؤات تايلور قد تحققت، إذ إنها وكيلسي أمضيا علاقتهما الرومانسية بالسفر بين ولاية ميزوري، حيث يعيش الأخير في قصره الجديد الذي اشتراه بـ 6 ملايين دولار من أجل أن يحظى بمزيد من الخصوصية، وبين مدينة نيويورك حيث تقيم نجمة البوب.

وأكد مصدر مطلع لمجلة "People" أن تايلور تقدر علاقتها بكيلسي بشكل كبير، وقال: "ترافيس مختلف عن أي شخص واعدته تايلور من قبل، وهي تقع في حبه أكثر فأكثر مع مرور الأيام، لأنه يبذل قصارى جهده لجعلها تشعر بأنها مميزة بكل طريقة ممكنة".

وأضاف: يجعلها تشعر بالأمان والراحة، لكنه يدعم استقلالها ونجاحها في الوقت ذاته. الأمور تسير بشكل جيد حقًا بالنسبة لهما. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:10 | 2024-01-05
02:00 | 2024-01-05
01:45 | 2024-01-05
23:00 | 2024-01-04
15:36 | 2024-01-04
13:59 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24