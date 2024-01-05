تنبأت بقصة حبّها في عام 2009 وتحقّقت لاحقاً.. هذا ما حصل مع النجمة الشهيرة!

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في عام 2009، تنبأت النجمة الأميركية تايلور سويفت بأنها ستصبح على علاقة مع لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي.وفي مقابلة أجرتها تايلور مع مجلة "Glamour" حينها، وصفت أن رجل أحلامها المثالي يشبه إلى حد بعيد نجم نادي "كانساس سيتي تشيفس".وحينما سئلت حول ما إذا كانت تود مواعدة رجل بمستوى نجاحها، أجابت بأنها مجرد مسألة ثقة، مُضيفة: لا، أريد أن أكون مع شخص سهل يسمح لي بوضع كل الخطط ويمنحني السيطرة الكاملة.وأضافت صاحبة أغنية "Blank Space" أنها من الشخصيات التي تحب التخطيط لكل شيء، لكنها تفضل التواجد مع شخص يمتلك صوته الخاص وشغفاً وطموحاً، وفي حال وجدت ذلك الشخص ستتوقف عن التفكير بجداول أعمالها.كما تصورت تايلور، البالغة من العمر 34 عامًا، أن علاقتها ستدوم لفترة طويلة، إذ ستسافر من بلد لآخر لرؤيته، فيما هو سيفعل ذات الشيء من أجل رؤيتها.ويبدو أن جميع تنبؤات تايلور قد تحققت، إذ إنها وكيلسي أمضيا علاقتهما الرومانسية بالسفر بين ولاية ميزوري، حيث يعيش الأخير في قصره الجديد الذي اشتراه بـ 6 ملايين دولار من أجل أن يحظى بمزيد من الخصوصية، وبين مدينة نيويورك حيث تقيم نجمة البوب.وأكد مصدر مطلع لمجلة "People" أن تايلور تقدر علاقتها بكيلسي بشكل كبير، وقال: "ترافيس مختلف عن أي شخص واعدته تايلور من قبل، وهي تقع في حبه أكثر فأكثر مع مرور الأيام، لأنه يبذل قصارى جهده لجعلها تشعر بأنها مميزة بكل طريقة ممكنة".وأضاف: يجعلها تشعر بالأمان والراحة، لكنه يدعم استقلالها ونجاحها في الوقت ذاته. الأمور تسير بشكل جيد حقًا بالنسبة لهما. (فوشيا)