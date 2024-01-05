بعد ذوبان الجليد بينهما.. أصالة عن أنغام: "كتير كنت مشتاقتلها"

شو كانت هالّليله حلوه لأسباب كتيره أحلاها إني من كم سنه فاتت بعيش راس السنه بعاصمة روحي ( الرياض) وبسّ بالرياض بنجتمع كتار بحفله وحده ولأنً تكررت لقاءاتنا كزملاء وزميلات فيه ناس صار بيني وبينهم بالسلام والكلام القليل بس فيه شعور أهل فيه ألفه رغم بعض الخلافات والإختلافات بس… pic.twitter.com/aiqSDC0btf
— Assala (@AssalaOfficial) January 4, 2024
شو كانت هالّليله حلوه لأسباب كتيره أحلاها إني من كم سنه فاتت بعيش راس السنه بعاصمة روحي ( الرياض) وبسّ بالرياض بنجتمع كتار بحفله وحده ولأنً تكررت لقاءاتنا كزملاء وزميلات فيه ناس صار بيني وبينهم بالسلام والكلام القليل بس فيه شعور أهل فيه ألفه رغم بعض الخلافات والإختلافات بس… pic.twitter.com/aiqSDC0btf