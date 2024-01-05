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فنون ومشاهير

بعد ذوبان الجليد بينهما.. أصالة عن أنغام: "كتير كنت مشتاقتلها"

Lebanon 24
05-01-2024 | 02:00
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قبل 5 سنوات، أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري مقاطعتها صديقتها أنغام في عام 2019، بعد زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان زوج ابنة شقيقة طارق العريان زوج أصالة حينها، وقالت حينها: "ما بسامح بخراب البيوت".

إلا أن هذه الحالة انتهت تماما خلال حفل رأس السنة لهذا العام حينما التقت الفنانتان في الرياض، وانتهى الخلاف بسلام حار.

وخرجت صاحبة "مابقاش أنا" وعلّقت على الأمر، حيث قالت أصالة عبر حسابها في "إكس": "شو كانت هالّليلة حلوة لأسباب كتيرة أحلاها إني من كم سنة فاتت بعيش رأس السنة بعاصمة روحي (الرياض)، وبسّ بالرياض بنجتمع كتار بحفلة وحدة".
 
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وأضافت: "كان بهالحفلة كتير من مشاعر الود تتوجت بصلحي مع نغّومة وكتير كنت مشتقتلها وعرفت لما تصالحنا قديش"، في إشارة منها إلى الصلح الذي شهدته تلك الحفلة بينها وبين زميلتها.
كما تطرقت أصالة في حديثها إلى نقاط عديدة، منها عائلتها وزوجها وأولادها، وأجواء الاحتفال أيضاً.

يشار إلى أن النجمتين كانتا ظهرتا في فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وهما تتبادلان الأحضان والقبلات وسط صوت الزغاريد والتصفيق، بحضور الفنانة اللبنانية إليسا، والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي.

كما أظهر مقطع فيديو آخر لحظة خروج أنغام من المسرح وهي تمسك بيد أصالة في إشارة إلى ذوبان الجليد بينهما. (العربية)
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