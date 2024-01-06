توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)

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أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، أن شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب تعرض لوعكة صحية أدت إلى توقف نبض قلبه لمدة دقيقة كاملة خلال مشاركته في أحد المؤتمرات بدولة الإمارات، مشيرا إلى أن النجم المصري الطبيب باسم يوسف تدخل بعمل إسعافات أولية له لإنقاذ حياته.وروى عمرو أديب تفاصيل الواقعة، في برنامجه "الحكاية" المذاع على "MBC مصر"، قائلاً "عماد أديب شارك في أعمال المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي، وكان يدير جلسة طرح فيها سؤالا قال فيه إنه قد يتعرض لأزمة قلبية إن لم يعرف الإجابة"، مضيفاً "بعد هذه الجملة تعرض أخي لشبه أزمة قلبية".وبعد انتهاء جلسة الحوار بدقائق، تبادل عماد الدين أديب الأحاديث مع الكوميدي باسم يوسف، الذي لاحظ بوادر أزمة قلبية عليه حيث كان يتصبب عرقاً، فطلب -كونه طبيباً وجراح قلب سابقاً- نقله إلى المستشفى بشكل فوري، وتم ذلك خلال دقائق.كما بين عمرو أديب في حديثه أن سيارة إسعاف مجهزة للحالات الطارئة مجهزة لهذه الحالات كانت متواجدة في مقر المنتدى، وتم نقل عماد أديب إلى مستشفى راشد في دبي خلال 7 دقائق.الشريان مغلق 100%وتابع أن مدير المستشفى قام بنفسه بإنعاش قلب عماد الدين أديب، مبيناً أن الشريان كان مغلقا بنسبة 100%.وتابع عمرو أديب قائلاً "سأشكر أصدقاء مصريين كانوا متواجدين لإنقاذ أخي، منهم الدكتور باسم يوسف"، مبيناً أن باسم يوسف النجم المعروف هو طبيب بالأصل حيث قام على الفور بمساعدة شقيقي بإجراء إسعافات أولية، مبيناً أنه هو من قال إنه يجب نقله للإسعاف.وبين عمرو أديب أن باسم يوسف كان برفقة عماد الدين أديب في سيارة الإسعاف، وكان يطمئن عليه في كل مرة.وتابع "علاقتي مع باسم ليست جيدة، ولكن أكن له كل الاحترام على اللي عمله، والجدعنة والشهامة لا تقدر بثمن".كذلك أشار عمرو أديب إلى اهتمام حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد شخصياً بالحالة الصحية لعماد الدين أديب، وكذلك شكر كلا من الوزير أنور قرقاش والوزير محمد قرقاوي، اللذين يحرصان على الاطمئنان على الإعلامي القدير عماد الدين أديب بشكل يومي وهو يرقد إلى الآن في المستشفى، وذلك بعد خضوعه لعملية تركيب دعامة في القلب.(العربية)