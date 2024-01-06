Advertisement

فنون ومشاهير

فور وصوله إلى المطار... هل تمّ توقيف محمد رمضان؟

Lebanon 24
06-01-2024 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1149377-638401546488780069.jpg
Doc-P-1149377-638401546488780069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أكثر من شهرين قضاهما الفنان محمد رمضان خارج مصر بسبب ارتباطاته الفنية في أكثر من دولة، عاد إلى القاهرة لمتابعة القضية التي حكم عليه فيها بالحبس عاماً غيابياً، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن أحد المصارف الخاصة في مصر.
Advertisement

بالتزامن مع ذلك، انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بالقبض على رمضان فور وصوله إلى مطار القاهرة.

إلا أن أحمد الجندي، محامي الفنان الشهير، بيّن أن لا صحة لهذه الشائعات، وذكر أنه كان قدم معارضة على الحكم الصادر ضد محمد رمضان قبل عودته إلى القاهرة، وقد تحددت جلسة لنظر القضية يوم 21 شباط المقبل.

كما بيّن أنه نزل إلى المطار بشكل طبيعي، ثم توجه إلى منزله، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:38 | 2024-01-06
07:30 | 2024-01-06
06:13 | 2024-01-06
04:54 | 2024-01-06
04:42 | 2024-01-06
04:15 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24