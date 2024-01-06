فور وصوله إلى المطار... هل تمّ توقيف محمد رمضان؟

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بعد أكثر من شهرين قضاهما الفنان محمد رمضان خارج مصر بسبب ارتباطاته الفنية في أكثر من دولة، عاد إلى القاهرة لمتابعة القضية التي حكم عليه فيها بالحبس عاماً غيابياً، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن أحد المصارف الخاصة في مصر.بالتزامن مع ذلك، انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بالقبض على رمضان فور وصوله إلى مطار القاهرة.إلا أن أحمد الجندي، محامي الفنان الشهير، بيّن أن لا صحة لهذه الشائعات، وذكر أنه كان قدم معارضة على الحكم الصادر ضد محمد رمضان قبل عودته إلى القاهرة، وقد تحددت جلسة لنظر القضية يوم 21 شباط المقبل.كما بيّن أنه نزل إلى المطار بشكل طبيعي، ثم توجه إلى منزله، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. (العربية)