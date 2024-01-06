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فنون ومشاهير

على المسرح.. فيديو جديد لجورج وسوف في الذكرى السنوية الأولى لوفاة نجله

Lebanon 24
06-01-2024 | 15:00
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أحيا سلطان الطرب جورج وسوف حفلًا فنيًا مميزًا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة نجله وديع وسوف.

 

وتأثر سلطان الطرب بفقدان ابنه لم يمنعه من تقديم أداء مميز، حيث أشعل الأجواء بصوته القوي وأدائه المؤثر.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الأجواء الرائعة التي سيطرت على الحفل.

 

وشهد مقطع فيديو نشره الفنان نفسه، لحظة أدائه لأغنيته "ترغلي"، وقد أرفقه بتعليق معبر عن مشاعره خلال تلك اللحظات: "ليلة وداعك بكيت النايات".

 

ليلة وداعك بكيت النايات 🎶#جورج_وسوف pic.twitter.com/dK5pMC9EqG

 

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