جيسي عبدو بلوك أصفر يحبس الأنفاس... وماغي بو غصن تبكي!

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تألقت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بأخر إطلالتها على الجمهور حيث تألقت بلوك رائع وأنيق من كواليس أخر أعمالها وهو مسلسل "عرابة بيروت" من خلال صور عبر حسابها الخاص، حيث كانت ترتدي قميص شيك باللون الأصفر من دون أكمام مزين بالازرارا على طوله مع تنورة قصيرة بنفس اللون، وتركت خيسي شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.وكانت أشادت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بأداء زميلتها وصديقتها جيسي عبدو بدور "زينة" في مسلسل "عرابة بيروت".