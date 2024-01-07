الضرائب تلاحق الزعيم عادل إمام في المحاكم... ما القصة؟

كشف خالد الأشوح، محامي النجم المصري عادل إمام، عن تفاصيل مطالبة الضرائب الزعيم بدفع أكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة عن ثلاثة من مسلسلات درامية.

وأوضح الأشوح في مداخلة هاتفية خلال برنامج "حديث القاهرة" أن هذا الخلاف يتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث تطالب الضرائب بدفع هذا المبلغ عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام"، و"عوالم خفية"، و"فلانتينو".

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وأشار المحامي إلى أن الأعمال الفنية التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن الخلاف يعود إلى الأعمال التي تم إنتاجها في عام 2017.

وأكد الأشوح تقديم طعن للجنة المختصة، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.

وأشار في ختام حديثه، إلى عدم وجود أي خلاف أو دعوى قانونية مع الضرائب، مضيفًا أن هذه المسألة تأتي في إطار الإجراءات القانونية الروتينية.

حقيقة مشاركة عادل إمام في بطولة شمس الزناتي 2



وعلى صعيد آخر، ردَّ المخرج المصري عمرو سلامة قبل أيام قليلة على التقارير الفنية التي انتشرت حول مشاركة الفنان عادل إمام في فيلم "شمس الزناتي 2".

وأكد سلامة في تصريحات تلفزيونية أن الأنباء المتدولة غير صحيحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن فيلم "شمس الزتاني" الذي بدأ في تصويره ليس له علاقة بالفيلم الأصلي الذي قدمه "الزعيم"، منذ سنوات.

ويؤدي محمد إمام نجل "الزعيم" بطولة الفيلم الجديد الذي سبق وشارك فيه والده بجزئه الأول الذي عُرض، العام 1991، بحضور: سوسن بدر، ومحمود الجندي، وأحمد ماهر، ومصطفى متولي، وعلي عبد الرحيم، وعبد الله محمود، وإبراهيم نصر، ومن إخراج سمير سيف، والمأخوذ عن قصة "العظماء السبعة"، وحقق نجاحًا كبيرًا حينها.