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فنون ومشاهير

أمر محبط يكشفه محمد رمضان لجمهوره!

Lebanon 24
07-01-2024 | 03:41
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كشف الفنان المصري محمد رمضان عما إذا كان سيشارك في موسم دراما رمضان 2024.

فرد محمد رمضان على سؤال أحد متابعيه حول استعداده لموسم رمضان المقبل قائلا: "ننتظر عمل شهر رمضان يا أسطورة"، فقال محمد رمضان: "لو قصدك مسلسل مفيش".
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وكانت قد إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد بإلقاء القبض على الفنان المصري محمد رمضان فوز وصوله إلى مطار القاهرة، وذلك بعد غيابه لحوالى الشهرين عن مصر بسبب ارتباطاته الفنية، وإصدار حكم غيابي بالحبس بحقه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن أحد البنوك الخاصة. وعن هذا الأمر، تحدث محامي الفنان المصري، أحمد الجندي نافياً كل هذه الإشاعات، ومؤكداً أن محمد رمضان نزل إلى المطار بشكل طبيعي، وتوجه إلى منزله، وأنه كان قد قدم معارضة على الحكم الصادر بحق موكله، وقد تحددت جلسة لنظر القضية يوم 21 شباط المقبل.
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