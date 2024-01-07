انهارت باكية في بث مباشر.. فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها لمؤامرة من أقرب الناس إليها

انهارت المطربة المغربية دنيا بطمة باكية في بث مباشر عبر حسابها في إنستغرام، لدى حديثها عن قضية حساب "حمزة مون بيبي"، التي أُدينت على إثرها بالسجن لمدة سنة نافذة، مناشدة شمولها بالعفو الملكي.



وخرجت دنيا أمس في بث مباشر للحديث لأول مرة عن تفاصيل القضية، التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي أواخر سنـة 2019، وبدأت بالإعلان عن تبرئتها وشقيقتها ابتسام بطمة من القضية ابتدائياً واستئنافياً قبل أن تنهيه بالبكاء طلباً للعفو الملكي.

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واتهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة حساب "حمزة مون بيبي" الذي عمد إلى التشهير بعدد من الفنانين العرب عام 2019، إلا أن المحكمة توصّلت إلى أن المتهمتين لا علاقة لهما بالحساب ولم تدخلا يوماً إليه، إضافة إلى عدم توفرهما على الرقم السري له.



وشاركت دنيا عبر حسابها في "إنستغرام" صورة للمحضر الذي حررته السيدة التي تم التشهير بها، بالإضافة إلى صورة الحكم الصادر بحقها من المحكمة والذي يقضي بحبسها ودفعها لغرامة مالية. واتهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة حساب "حمزة مون بيبي" الذي عمد إلى التشهير بعدد من الفنانين العرب عام 2019، إلا أن المحكمة توصّلت إلى أن المتهمتين لا علاقة لهما بالحساب ولم تدخلا يوماً إليه، إضافة إلى عدم توفرهما على الرقم السري له.وشاركت دنيا عبر حسابها في "إنستغرام" صورة للمحضر الذي حررته السيدة التي تم التشهير بها، بالإضافة إلى صورة الحكم الصادر بحقها من المحكمة والذي يقضي بحبسها ودفعها لغرامة مالية.





وأرفقتها بتعليق بينت فيه أن المدعية كانت تتعمد أن تسبب لها ولشقيقتها المشكلات، إذ إنها زجت باسمها وحدها في المحضر، بعدما كانت تدعي أنها تشك بمجموعة أشخاص.



وأضافت أن الشهادات ضدها كانت ملفقة ومزورة، وقام القضاء المغربي بالتأكد من ذلك، وأصدر حكم براءتها هي وشقيقتها بعدما لم يجد أي دليل دامغ يدين إدارتهما الحساب. وأرفقتها بتعليق بينت فيه أن المدعية كانت تتعمد أن تسبب لها ولشقيقتها المشكلات، إذ إنها زجت باسمها وحدها في المحضر، بعدما كانت تدعي أنها تشك بمجموعة أشخاص.وأضافت أن الشهادات ضدها كانت ملفقة ومزورة، وقام القضاء المغربي بالتأكد من ذلك، وأصدر حكم براءتها هي وشقيقتها بعدما لم يجد أي دليل دامغ يدين إدارتهما الحساب.

كما كشفت أنها تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس إليها، ولفتت الى تورط طليقها محمد الترك في المؤامرة التي تعرضت لها، مؤكدة أنه كان يكشف أسرارها.

وعن تفاصيل المؤامرة التي تعرضت لها، قالت بطمة أنه تم استخدام صور مفبركة إضافة إلى تحريض قنوات على اليوتيوب للضرب في سمعتها مقابل مبلغ مالي. ورغم كل ذلك اختارت الصمت خلال القضية، كي لا يحصل تشويش على سير القضية.