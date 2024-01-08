22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أزمتها... سعد لمجرد يوجه رسالة لدنيا بطمة
Lebanon 24
08-01-2024
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض الفنان المغربي سعد لمجرد، التزام الصمت بشأن أزمة مواطنته دنيا بطمة، إذ حرص على دعمها ومساندتها بعد إصدار المحكمة أخيراً قراراً بسجنها لمدة عام كامل، بقضية حساب "حمزة مون بيبي".
وشارك لمجرد عبر خاصية "الستوري" في مصنة "إنستغرام"، صورة للمغنية المغربية، أرفقها بتعليق: "أختي دنيا.. الله يفرج همك ويريح بالك ويقوي إيمانك".
Advertisement
وبدورها، ردت دنيا على دعم لمجرد لها من خلال إعادة مشاركة رسالته مرفقة بـ"اللهم أمين أخي العزيز.. أجمعين ويحفظك من شر الحاسدين".
وعادت إلى الواجهة قضية حساب "حمزة مون بيبي"، المتهمة فيها دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، بنشر صور ومعطيات شخصـية بحق أشخاص وفنانين بعد إعلان دنيا قبل يومين تبرئتها ابتدائياً واستئنافياً من قبل القضاء المغربي.
وقالت في بث مباشر عبر حسابها في إنستغرام إنه بعد البحث والتحري لم يجد القضاء أي دليل يثبت إدارتها هي وشقيقتها للحساب، لافتة إلى أنها تتعرض لمؤامرة محبوكة وصلت إلى حد تهديدها بالقتل.
ولم تتمالك دنيا دموعها خلال البث، إذ انها انهارت من البكاء عند مناشدتها ملك المغرب محمد السادس لحمايتها من مكائد أعدائها، مطالبة بشمولها بالعفو الملكي.
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد طول انتظار.. العاصفة "ايفان" ستضرب لبنان وللمرة الأولى هذا العام ثلوج على هذا الارتفاع
Lebanon 24
بعد طول انتظار.. العاصفة "ايفان" ستضرب لبنان وللمرة الأولى هذا العام ثلوج على هذا الارتفاع
01:08 | 2024-01-08
08/01/2024 01:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الهجوم السيبراني على مطار بيروت.. هذا ما كشفه مصدر أمني
Lebanon 24
جديد الهجوم السيبراني على مطار بيروت.. هذا ما كشفه مصدر أمني
15:49 | 2024-01-07
07/01/2024 03:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يحتفل بخطوبة ابنته المحامية "رين".. تعرفوا إليها وإلى عريسها (صور)
Lebanon 24
وئام وهاب يحتفل بخطوبة ابنته المحامية "رين".. تعرفوا إليها وإلى عريسها (صور)
02:00 | 2024-01-08
08/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة مروّعة في هذه القرية.. قطة تلتهم رضيعة والتحقيقات تكشف عن مفاجأة غير متوّقعة!
Lebanon 24
مأساة مروّعة في هذه القرية.. قطة تلتهم رضيعة والتحقيقات تكشف عن مفاجأة غير متوّقعة!
08:44 | 2024-01-07
07/01/2024 08:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نظام عرض معلومات الطيران في مطار بيروت يتعرّض للقرصنة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
نظام عرض معلومات الطيران في مطار بيروت يتعرّض للقرصنة! (فيديو وصور)
10:16 | 2024-01-07
07/01/2024 10:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:32 | 2024-01-08
بأجواء مميزة فنانة عربية شهيرة تحتفل بخطوبتها.. عريسها من الوسط الفني أيضا (فيديو)
03:35 | 2024-01-08
بجمبسوت ضيق جداً.. هيفا وهبي ترقص بإثارة على المسرح والجمهور يُهاجمها: "شو هالحركات؟" (فيديو)
02:00 | 2024-01-08
وئام وهاب يحتفل بخطوبة ابنته المحامية "رين".. تعرفوا إليها وإلى عريسها (صور)
00:34 | 2024-01-08
مُفاجأة من العيار الثقيل.. ابنة هيفا وهبي ستُنافس قريباً والدتها هذا ما قررت فعله
23:21 | 2024-01-07
ستكون عروس صيف 2024.. النجمة التركية الشهيرة تحدد موعد زفافها من حبيبها رجل الأعمال
15:15 | 2024-01-07
باسم مغنية يفتح النار على تيم حسن ويثير الجدل بتصريحاته
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
08/01/2024 15:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
08/01/2024 15:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
08/01/2024 15:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24