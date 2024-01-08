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فنون ومشاهير

بعد أزمتها... سعد لمجرد يوجه رسالة لدنيا بطمة

Lebanon 24
08-01-2024 | 07:00
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رفض الفنان المغربي سعد لمجرد، التزام الصمت بشأن أزمة مواطنته دنيا بطمة، إذ حرص على دعمها ومساندتها بعد إصدار المحكمة أخيراً قراراً بسجنها لمدة عام كامل، بقضية حساب "حمزة مون بيبي".

وشارك لمجرد عبر خاصية "الستوري" في مصنة "إنستغرام"، صورة للمغنية المغربية، أرفقها بتعليق: "أختي دنيا.. الله يفرج همك ويريح بالك ويقوي إيمانك".
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وبدورها، ردت دنيا على دعم لمجرد لها من خلال إعادة مشاركة رسالته مرفقة بـ"اللهم أمين أخي العزيز.. أجمعين ويحفظك من شر الحاسدين".

وعادت إلى الواجهة قضية حساب "حمزة مون بيبي"، المتهمة فيها دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، بنشر صور ومعطيات شخصـية بحق أشخاص وفنانين بعد إعلان دنيا قبل يومين تبرئتها ابتدائياً واستئنافياً من قبل القضاء المغربي.

وقالت في بث مباشر عبر حسابها في إنستغرام إنه بعد البحث والتحري لم يجد القضاء أي دليل يثبت إدارتها هي وشقيقتها للحساب، لافتة إلى أنها تتعرض لمؤامرة محبوكة وصلت إلى حد تهديدها بالقتل.

ولم تتمالك دنيا دموعها خلال البث، إذ انها انهارت من البكاء عند مناشدتها ملك المغرب محمد السادس لحمايتها من مكائد أعدائها، مطالبة بشمولها بالعفو الملكي.
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