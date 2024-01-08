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فنون ومشاهير

زوجة موسيقار كبير عن نقيب الفنانين في مصر: "اللي قاله مش حقيقي"

Lebanon 24
08-01-2024 | 09:00
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كشفت زوجة الموسيقار حلمي بكر، سماح القرشي تطورات حالة زوجها الصحية، مشيرة إلى أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، رغم مروره بتقلبات غير مفهومة، حيث تحسن وضعه في البداية ثم تدهور، ليعاود بالتحسن.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "حديث القاهرة" أن بكر يعيش في فترة "نقاهة"، حيث يتواجد حاليا في رحلة خارج بلده مصر، وسيعود لجمهوره خلال الفترة المقبلة بكامل نشاطه وقوته.
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ولفتت إلى أن الطبيب المعالج لزوجها نصحها بعرضه على طبيب نفسي، نظرا لحاجته الملحة لذلك، ثم قرر أن يباشر بعلاجه في منزله الشخصي من خلال التمارين وبعيدا عن الأدوية، وسط تأكيده أنه سيعود لحالته الطبيعية خلال فترة قليلة.

وأعربت سماح خلال اللقاء عن غضبها بسبب تصريحات نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل أمام الإعلام حول متابعته لحالة بكر، مشددة على أنه لم يتواصل مع بكر بأي وسيلة، ولم يرد على اتصالاته، مضيفة: "مفيش تواصل واللي قاله مش حقيقي، ونقيب الموسيقيين تحدث بأقاويل غير صحيحة".

وفي وقت سابق، قدّمت سماح بلاغا رسميا ضد مصطفى كامل، إلى مديرية أمن الجيزة، بتهمة الإساءة لسمعتها، وذلك بعد تصريحاته بأنه صديق شخصي لحلمي بكر، وحرصه على حمايته من زوجته التي كانت تستأجر بعض البلطجية من أجل ضربه وإلحاق الأذى به.

بدوره، رفض كامل الرد على اتهامات سماح من أجل عدم تصعيد الأزمة بينهما، وسط تأكيده الوقوف مع بكر في ظروف عدة، بينها إرسال الشرطة عندما تورطت زوجته في استئجار البلطجية.

وشدد على محاولاته في التدخل لحل عملية النصب الأخيرة التي تعرض لها حلمي بكر، حيث سُرق مبلغ 100 ألف دولار أميركي من حسابه البنكي.

وأبدت سماح حينها انزعاج بكر من تصريحات كامل، الأمر الذي دفعه لعدم الذهاب إلى مستشفى النقابة لتلقي العلاج.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر تعرض خلال الفترات الأخيرة لأزمات صحية حادة، كان آخرها مطلع العام الحالي حيث كشفت زوجته أنه طريح الفراش ولا يستطيع الحركة.
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