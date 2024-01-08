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فنون ومشاهير

"روح قلب وعيون إمّو".. تعرّفوا إلى ملك جمال لبنان 2024 وهذه المهام التي سيقوم بها طيلة مدّة ولايته

Lebanon 24
08-01-2024 | 09:33
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فاز الشاب ماريو الحاج بلقب ملك جمال لبنان لعام 2024، خلال حفل ضخم نظمه صاحب وكالة أزياء نضال بشراوي، وأحيته الفنانتان اللبنانية هيفاء وهبي والتركية ديلان تاتلس.

وفي حديث لموقع "فوشيا"، عبّر الملك الجديد عن سعادته بفوزه باللقب، معتبرا أن سرعة بديهته وطريقة إجابته على الأسئلة لعبتا دوراً كبيراً في فوزه باللقب.
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وقال: الشباب الذين تأهلوا للمشاركة بهذه المسابقة يستحقون الفوز، خاصة بعد الجهود التي قاموا بها في ظل الظروف السيئة التي تمر بها المنطقة.‏

وكشف ملك جمال لبنان لعام 2024 عن المهام التي سيقوم بها طيلة مدة ولايته، إذ سيهتم بالأطفال وصحتهم النفسية والطرق الكفيلة بحمايتهم، من خلال المشاركة بنشاطات جمعية "دفى".

بدوره، علّق مؤسس ومنظم حفل ملك جمال لبنان، نضال بشراوي، على إمكانية انتقاد البعض للمقومات الجمالية التي يمتلكها ماريو، قائلاً: الدنيا أذواق. ولا يمكن أن يتفق الجميع على نفس المقاييس الجمالية، وإلا لكان كل الرجال أعجبوا وارتبطوا بالمرأة نفسها. ‏

من جهتها، أشادت والدة ملك جمال لبنان 2014 بجمال وشخصية ابنها ماريو، معتبرة أنه يستحق الإنجاز الذي حققه، وعلقت: عندي إيمان بجماله وشخصيته، هذا روح قلبي وعيوني. 
 



ونال المتسابق عبد الوهاب سمعان لقب الوصيف الأول، فيما نال بيتر بويري لقب الوصيف الثاني، وعلاء سعدية لقب الوصيف الثالث، ومحمد عواضه لقب الوصيف الرابع. (فوشيا)
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