مشهد اغتصاب في فيلم عربي يحدث بلبلة.. هكذا علّق مخرج العمل!

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علّق المخرج خالد يوسف على مشاهد أثارت جدلاً في أحدث أفلامه "الإسكندراني".وقال المخرج المصري في حديث صحافي: "حاولت أخفف مشهد محاولة الاغتصاب لأنه كان قاسي جداً خاصة إن البنت زي العصفورة وهي رمز الطيبة والتسامح في الفيلم، الحكاية قاسية مجرد تتحكي حاولت أخففه زي ما خففت النهاية".وأضاف: "الرقابة المؤسساتية لا تهمّني لكن رقابة الناس لازم تبقى في دماغك".وتابع: "النهاية كانت حاسمة لكن خليتها أخف عشان متكونش قاسية جداً، خليتها فيها حاجة مش مفهومة، الأستاذ أسامة أنور عكاشة كان كاتب تقريباً نفس النهاية لكن بطريقة أخرى".يذكر أن فيلم "الإسكندراني" مستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضمّ مجموعة من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، ومحمد رضوان.