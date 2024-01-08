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فنون ومشاهير

جنيفر أنيستون تلفت الأنظار على السجادة الحمراء.. ما علاقة "فراندز"؟

Lebanon 24
08-01-2024 | 23:00
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أطلّت الممثلة جنيفر أنيستون، البالغة من العمر 54 عامًا، على السجادة الحمراء في حفل جوائز Golden Globes 2024، بتسريحة شعر "ذا ريتشيل" التي اشتهرت بها في مسلسل "Friends"، والتي تعود إلى عام 1994.


وجعلت التسريحة الجديدة القديمة جنيفر محط أنظار الحاضرين وعشاق الموضة. 

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يشار الى أن التسريحة الشهيرة، المعروفة باسم "The Rachel"، ظهرت في العديد من حلقات مسلسل "Friends"، حيث لعبت جنيفر دور البطولة لشخصية ريتشيل غرين.

المصدر: فوشيا
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