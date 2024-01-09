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فنون ومشاهير
بعد طلاقه من شيرين عبد الوهاب.. هذا ما يفعله حسام حبيب
Lebanon 24
09-01-2024
|
02:43
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يستعد الفنان المصري حسام حبيب حالياً للعودة بقوة إلى الساحة الفنية، وذلك بعد انفصاله رسمياً عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، بحسب "لها".
وبدأ حسام العمل على تحضير ألبوم جديد بعنوان "كدابة"، سيطرحه آخر شهر كانون الثاني الجاري، ليكون باكورة أعماله التي يعود بها إلى نشاطه الفني بعد طلاقه من شيرين عبد الوهاب أخيراً.
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يُذكر أن حسام حبيب غائب عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، وبالتحديد بعد انتشار أخبار زواجه من شيرين عبد الوهاب، حيث كان ظهوره مقتصراً على حضور الحفلات التي تحييها شيرين، ولم يكن له أي نشاط فني طوال تلك الفترة.
وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت انفصالها عن حسام حبيب رسمياً، في شهر كانون الأول الماضي، مؤكدةً أن الطلاق تم في هدوء تام وبرضا الطرفين، كما لم يمر أيّ منهما بأزمة نفسية بسبب الطلاق. (لها)
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