فنان عربي شهير يتبرأ من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

نفى الفنان السوري غسان مسعود، امتلاكه أي حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً كل حساب يستخدم اسمه بالمزور.

وفي التفاصيل، ظهر غسان مسعود في مقطع فيديو مصور، على حساب ابنته الكاتبة لوتس مسعود على منصة عبر "إنستغرام".

وأكد على عدم امتلاكه أي حساب على أيٍّ من منصات "السوشال ميديا"، وأنه يتبرأ من أي حساب يملك اسمه، وتمنى ممن يستخدمون اسمه التوقف عن فعل لك.

وأرفقت لوتس مقطع الفيديو، بتعليق أكدت خلاله أن سبب ظهور والدها وتبرئه من جميع الحسابات التي تستخدم اسمه، يعود بسبب إخبارهم بوجود شخص يتواصل مع الجميع على أنه والدها ويقنعهم بذلك.

وأضافت لوتس: والدي لا يملك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأي حساب باسمو هو حساب وهمي لا علاقة لوالدي فيه لا من قريب ولا من بعيد.