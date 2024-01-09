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فنون ومشاهير

كارلوس عازار: الدراما اللبنانية تفتقد الابتكار

Lebanon 24
09-01-2024 | 11:00
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أثار الفنان كارلوس عازار الجدل بتصريحاته الاخيرة، حيث عن استيائه الشديد من تغيب الدراما اللبنانية الأصيلة، واعتماد المخرجين والمنتجين اللبنانيين على الأعمال المعربة المأخوذة من الدراما التركية.

 
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وشارك كارلوس عازار عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، منشوراً أعرب فيه عن شوقه للأيام التي كانت توجد فيها صناعة للدراما في لبنان، وكيف كانت تلك الأعمال تتنافس لحصد أعلى نسبة مشاهدة، قائلاً: رزق الله لما كنا ننطر نشوف التلفزيونات اللبنانية شو جديدها.. من المسلسلات اللبنانية.. وكيف رح يتباروا على نسبة الرايتينغ وننطر نصوص الكتاب واخراج المخرجين واداء الزملاء.

 

 وبين عازار أن الأعمال اللبنانية اليوم، باتت تفتقد الابتكار، كونها مأخوذة عن أعمال تركية لا تشبه المجتمع اللبناني حتى بأدنى التفاصيل، وقال: "التلفزيونات اللبنانية أصبحت كناية عن الأعمال التركية.. والدراما اللبنانية عم تبكي بالزاوية".. متسائلاً: وبعدين؟ ( الجديد)

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