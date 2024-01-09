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فنون ومشاهير

بدت بكامل لياقتها ترقص وتغني.. فيفي عبده في فيديو مميّز

Lebanon 24
09-01-2024 | 12:50
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نشرت النجمة المصرية فيفي عبده عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو طريف ظهرت فيه بكامل لياقتها وهي تغنّي وترقص وتتفاعل مع الموسيقى بطريقة مميّزة.


وتمكّنت عبده من نشر الأجواء الإيجابية، بحيث بدت وهي تخوض تجربة تنسيق الأغاني الراقصة مع الـ"دي جي"، وكتبت بطريقتها: "أيوه بقا ويلا بقا اسكوزمي بقا دي جي فوفا وبس خلاص".
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المصدر: لها
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