فنان شهير متورطّ بجريمة خطيرة... إليكم ما فعله!

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أفاد مسؤولون أن مغني الراب الشهير لي كارتر البالغ من العمر 52 عاما، خطف امرأة مشردة واحتجزها في مرآب منزله لمدة 4 سنوات على الأقل، في هيوستن.وفي التفاصيل، كشفت سجلات المحكمة أن المرأة التي يُزعم أن مغني الراب احتجزها، عُثر عليها في نيسان الماضي، إلا أنها نفذت أمر الاعتقال بتهمة جناية الاختطاف يوم الخميس الماضي.ولم تفسر السجلات سبب استغراق السلطات حوالي 9 أشهر للقبض على المشتبه به، إلا أن ملفات المحكمة أظهرت أن كارتر دفع 100 ألف دولار لتأمين حريته.وأفادت بأن المرأة استخدمت الكمبيوتر المحمول الخاص بكارتر للتواصل مع مركز الشرطة لتؤكد أنها رهينة، دون أن يتم الكشف عن تفاصيل حول كيفية حصولها على الكمبيوتر المحمول.وتُعاني المرأة من سوء التغذية مع رائحة كريهة وشعر متقشر، وترتدي قميصا وسروالا قصيرا كان قذرا، وفقا للمدعين العامين. (العربية)