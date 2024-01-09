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فنون ومشاهير

شيرين عبدالوهاب تتوعّد وتحذّر!

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:00
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توعدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مروجي شائعات تربط اسمها بعلاقة عاطفية مع خطيب الفنانة ميرهان حسين السابق، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



كما حذرت من استخدام اسمها أو أسماء أصدقائها في أخبار كاذبة بهدف جذب المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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من جهته، نشر محاميها، حسام لطفي، بيانًا يؤكد فيه توعد شيرين لكل من يتدخل في سيرتها الشخصية بهدف التشويش على مسيرتها الفنية، وقد قامت بتكليف مستشارها القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يروج لشائعات زائفة.


وأشار البيان أيضًا إلى أن شيرين تؤكد استمرار صداقاتها بعيدًا عن الشبهات والتأويلات، وأن تركيزها الحالي يتجه نحو العمل الفني وطرح أعمالها الجديدة، داعية جمهورها إلى متابعتها في مجال الغناء.
المصدر: فوشيا
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