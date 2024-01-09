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فنون ومشاهير

"يوتيوبر" شتم الفنانة الشهيرة.. كيف علقت على سجنه؟

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:00
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أعربت الفنانة المصرية منى زكي عن سعادتها بعد صدور حكم المحكمة بحبس اليوتيوبر أحمد وجيه بتهمة سب وقذف الفنانة بعد فيلم "أصحاب ولا أعز".



ونقلت الإعلامية رضوى الشربيني عن منى أنها سعيدة بالحكم، وبأن القانون "جابلها حقها".
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وأضافت على لسانها "الحكم مؤشر جيد ويؤكد لنا بأن النقد مقبول طالما تنتقد العمل الفني بكامل حريتك.. ولكن لا تسيء ولا تجرح في الفنانين المشاركين في العمل".
 
وتابعت الفنانة المصرية: "القانون بيحكمنا كلنا، والقانون يطبق عليا وعلى جميع الأشخاص، وسعيدة جدًا بالحكم، وأنت حر ما لم تضر، والقانون جابلي حقي، وخلال سنة ونصف من القضية كنت متأكدة أن القانون هياخد مجراه".
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