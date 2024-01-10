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فنون ومشاهير

قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)

Lebanon 24
10-01-2024 | 04:49
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انتشرت حادثة غريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطلها مغني راب مشهور وإمرأة مشردة في هيوستن، حيث قام باحتجازها في مرآب منزله لأكثر من 4 سنوات، من دون أن يتبين الأسباب.

وذكرت وسائل الإعلام الأميركية ان سجلات المحكمة كشفت أن المرأة التي يُزعم أن مغني الراب الشهير لي كارتر البالغ من العمر 52 عاماً قد احتجزها 4 سنوات في منزله وقد عُثر عليها في نيسان الماضي، ولكن تم اعتقالها حينها بتهمة جناية الاختطاف.
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ولم تفسر السجلات سبب استغراق السلطات ما يقرب من 9 أشهر للقبض على المشتبه به، إلا أن ملفات المحكمة أظهرت أن كارتر دفع 100 ألف دولار لتأمين حريته.

وأفادت المعلومات بأن المرأة التي لم يحدد هويتها وعمرها، استخدمت قبل سنوات الكمبيوتر المحمول الخاص بكارتر للتواصل مع مركز الشرطة لتؤكد أنها رهينة، فتوجه طاقم إدارة الإطفاء في هيوستن إلى منزل كارتر بيري ستريت، وفتح باب المرآب فعثر على امرأة محبوسة بالداخل تعيش في ظروف مزرية، حيث تحتوي الغرفة على مرحاض مؤقت وفراش مغطى بالقيء، وعدد قليل من عبوات رقائق البطاطا.

وأضافت المعلومات أن الغرفة تبدو أنها مرآب للسيارات لكن تم إغلاق نافذتيه.

إلى ذلك، عثرت الشرطة على المرأة وهي تعاني من سوء التغذية مع رائحة كريهة وشعر متقشر وترتدي قميصا وسروالاً قصيراً كان قذراً، وفقا للمدعين العامين.

يشار إلى أن الادعاء كان طلب كفالة بقيمة 500 ألف دولار قبل أن يحددها القاضي بمبلغ 100 ألف دولار، وفقا لمكتب المدعي العام الذي رفض التعليق على حكم المحكمة.

وقالت السيدة المحتجزة للسلطات إنها منذ حوالي أربع أو خمس سنوات كانت تتسول في هيوستن عندما اصطحبها كارتر قائلاً "إنه سيساعدها".

واكدت المعلومات بحسب الشكوى، ان المرأة كانت حاملاً عندما إصطحبها كارتر، إلا أن المتحدث باسم المدعي العام لمقاطعة هاريس رفض تحديد ما إذا كانت المرأة قد أنجبت الطفل أم لم تفعل. (لها)

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