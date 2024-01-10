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فنون ومشاهير
بعد ربط اسمها بعلاقة عاطفية مع خطيب الفنانة الشهيرة.. شيرين تحسم الجدل
Lebanon 24
10-01-2024
|
06:20
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خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صمتها، وحسمت الجدل حول اخبار ارتباطها من طبيب مصري وردت على مروجي شائعات تربط اسمها بعلاقة عاطفية مع خطيب الفنانة ميرهان حسين السابق، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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وفي التفاصيل، أكدت شيرين متابعتها الأخبار الصحافية بشأن علاقاتها الشخصية، محذرة من استخدام اسمها أو أسماء أصدقائها في أخبار كاذبة بهدف جذب الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بدوره نشر محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام لطفي، بيانًا يؤكد فيه توعد النجمة لكل من يتدخل في سيرتها الشخصية بهدف التشويش على مسيرتها الفنية، وقد قامت بتكليف مستشارها القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يروج لشائعات زائفة.
ولفت البيان أيضًا إلى أن شيرين تؤكد استمرار صداقاتها بعيدًا عن الشبهات والتأويلات، وأن تركيزها الحالي يتجه نحو العمل الفني وطرح أعمالها الجديدة، داعية جمهورها إلى متابعتها في مجال الغناء.
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