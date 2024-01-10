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فنون ومشاهير
بعد معاناته مع المرض... وفاة فنان شاب خسر معركته مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
10-01-2024
|
08:00
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توفي الفنان الأميركي المكسيكي آدان كانتو، الذي لعب دور أرمان موراليس في المسلسل الناجح The Cleaning Lady، عن عمر ناهز 42 عامًا، بعد معاناته مع مرض سرطان الزائدة الدودية، وفقا لما ذكر موقع مجلة "فارايتي" المتختصصة بأخبار الفن. (الحرة)
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