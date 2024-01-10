بعد معاناته مع المرض... وفاة فنان شاب خسر معركته مع السرطان (صورة)

توفي الفنان الأميركي المكسيكي آدان كانتو، الذي لعب دور أرمان موراليس في المسلسل الناجح The Cleaning Lady، عن عمر ناهز 42 عامًا، بعد معاناته مع مرض سرطان الزائدة الدودية، وفقا لما ذكر موقع مجلة "فارايتي" المتختصصة بأخبار الفن. (الحرة)

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