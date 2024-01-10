Advertisement

فنون ومشاهير

بعد معاناته مع المرض... وفاة فنان شاب خسر معركته مع السرطان (صورة)

Lebanon 24
10-01-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1150766-638404909028021544.jpg
Doc-P-1150766-638404909028021544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الفنان الأميركي المكسيكي آدان كانتو، الذي لعب دور أرمان موراليس في المسلسل الناجح The Cleaning Lady، عن عمر ناهز 42 عامًا، بعد معاناته مع مرض سرطان الزائدة الدودية، وفقا لما ذكر موقع مجلة "فارايتي" المتختصصة بأخبار الفن. (الحرة)
Advertisement
 
آدان كانتو

مواضيع ذات صلة
قائد الجيش شكر من وساه بوفاة والدته
lebanon 24
10/01/2024 18:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أحد قادة الحزب الشيوعي.. وفاة المفكر كريم مروة
lebanon 24
10/01/2024 18:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة قائد عسكريّ إسرائيليّ... لم يتحمّل مقتل الكثير من جنوده فأُصيب بسكتة قلبيّة
lebanon 24
10/01/2024 18:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة المصرية: وفاة نصف مليون مصري في 2023
lebanon 24
10/01/2024 18:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24

آدان كانتو

وفاة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:38 | 2024-01-10
09:02 | 2024-01-10
07:30 | 2024-01-10
06:20 | 2024-01-10
04:49 | 2024-01-10
04:15 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24