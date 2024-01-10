أحد أفضل ثنائيات هوليوود يتوصل لتسوية بشأن الطلاق

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توصل جيسون موموا وليزا بونيت إلى تسوية طلاق، تشمل الاتفاق على حضانة طفليهما المراهقين وكيفية تقسيم أملاكهما المشتركة.وفي وثائق المحكمة الجديدة، التي حصل عليها موقع The Blast، وصل الزوجان السابقان إلى اتفاق حول الحضانة القانونية المشتركة لابنتهما لولا "16 عاماً"، وابنهما ناكوا وولف "15 عاماً".وجاء في الأوراق ما يلي: بناءً على تقسيم الأصول والدخل كما اتفق الطرفان في التسوية، يتقاسم الطرفان نفقات معيشة الأطفال القصر، ولا يجوز لأي من الطرفين دفع نفقة للآخر.واتفق الممثل، 44 عامًا، وزوجته السابقة، 56 عامًا، على أنه إذا قضى الأطفال إجازة مع أحد الطرفين، فإن هذا الطرف سيكون مسؤولاً عن نفقات الأطفال لمثل هذه الرحلات.كما تم إدراج الطلاق على أنه "بلا تنازع" وتنازل كلا النجمين عن الحق في طلب أو تلقي النفقة الزوجية من بعضهما البعض.ويُذكر أن ليزا بونيت قد تقدمت رسمياً بطلب فسخ الزواج من موموا في عام 2020، بعد علاقة دامت لعقد تقريبًا، ومع ذلك لم يعلن الزوجان عن الانفصال إلا مع بداية عام 2022.لم يكن هذا القرار متوقعًا من قبل متابعي النجمين، إذ كان موموا وليزا من الثنائيات المفضلة في عالم الترفيه.وقد اعترفت ليزا بحبها للنجم من الصغر، مشيرة إلى أنه حب من النظرة الأولى، تكلل حين التقى الثنائي أخيراً عام 2005، وبعدها بعامين فقط رحبا بطفلتهما الأولى، لولا، ثم أنجبا انبهما الثاني.وقد أقام النجمان حفل زفاف عام 2017 في توبانغا، كاليفورنيا، وعلق موموا على الزفاف حينها: أنا متزوج من زوجتي منذ 12 عامًا، إنه مجرد تجمع لعائلاتنا للاحتفال بحبنا.