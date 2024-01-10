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فنون ومشاهير

هاندا أرتشيل تستذكر والدتها الراحلة بطريقتها الخاصة (صور)

Lebanon 24
10-01-2024 | 10:38
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استذكرت النجمة التركية هاندا أرتشيل، والدتها الراحلة أيلين، في الذكرى الخامسة لوفاتها بكلمات مؤثرة، حيث وصفتها بأنها لا تزال تسكن "قلبها وروحها"، وتحاول التحلي بصفاتها الحسنة والاقتداء بها.

ونشرت هاندا عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" صورة قديمة لوالدتها الراحلة، وأخرى لها وهي تحمل لافتة تتضمن عبارة "أمي أنا سعيدة" وملامح الفرح تطغى على وجهها، وأرفقتهما بتعليق أكدت خلاله أن والدتها تسكن ذهنها وقلبها بشكل دائم.
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ولفتت هاندا إلى أنها تقتدي بكل ما علمته إياه والدتها من خصال حسنة منذ صغر سنها، كالحب الذي تقدمه لنفسها وللعالم، وحرصها على الضحك مثلها. واختتمت الفنانة التركية منشورها معربة عن حبها العميق لوالدتها، وكتبت: "أضحك مثلك كثيرا، وأحب أني ابنتك".

أما المتابعون فأعربوا عن تعاطفهم مع الفنانة لفقدان والدتها، وسط أمنياتهم أن يمدها الله بالصبر، فيما أشار البعض منهم لملامح الشبه بين الفنانة ووالدتها.

وتوفيت والدة الفنانة هاندا أرتشيل العام 2019 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، إذ حرصت الفنانة خلال تلك الفترة على البقاء مع والدتها ومرافقتها بشكل دائم.

ومنذ ذلك الحين تحرص هاندا على استذكار والدتها بنشرها صورا رفقتها، والحديث عن مدى افتقادها لها خلال اللقاءات الإعلامية لاسيما وأن علاقتها بها كانت وطيدة.
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