بعد خطوبة ابنته.. ماذا قال أحمد زاهر؟

واحتفل أحمد زاهر بخطوبة إبنته ليلى على المنتج هشام جمال في جو عائلي، حيث ظهر في الصور برفق بناته وزوجته، ولم يعلن الثنائي حتى الآن عن موعد خطبتهم.

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وعبر الفنان أحمد زاهر عن سعادته البالغة إزاء احتفاله بخطبة ابنته، ونشر صورًا من الخطوبة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلًا: “الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي وصاحبيهشام جمال كل التمنيات الطيبه للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".