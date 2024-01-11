"فرحة ومرحة".. لقاء يجمع بين ممثلتين لبنانيتين شهيرتين! (صورة)

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة برفقة الممثلة ورد الخال عبر خاصيّة القصص القصيرة على حسابها على تطبيق انستغرام.



وعلقت سيرين على الصورة بعبارة "فرحة ومرحة"، وهي تُستخدم للدلالة على الصداقة المتينة بين شخصين.

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