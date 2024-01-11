Advertisement

فنون ومشاهير

"فرحة ومرحة".. لقاء يجمع بين ممثلتين لبنانيتين شهيرتين! (صورة)

Lebanon 24
11-01-2024 | 03:29
A-
A+
Doc-P-1151120-638405658776673351.jpg
Doc-P-1151120-638405658776673351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة برفقة الممثلة ورد الخال عبر خاصيّة القصص القصيرة على حسابها على تطبيق انستغرام.
 
وعلقت سيرين على الصورة بعبارة "فرحة ومرحة"، وهي تُستخدم للدلالة على الصداقة المتينة بين شخصين.
Advertisement
 
 
 

بدورها، أعادت ورد نشر الصورة عبر حسابها الرسمي أيضاً.  

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2024-01-11
03:08 | 2024-01-11
01:59 | 2024-01-11
16:10 | 2024-01-10
12:00 | 2024-01-10
10:38 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24