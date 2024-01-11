مُجدداً شقيق شيرين عبد الوهاب يُهاجمها.. إليكم السبب (صور)

مُجددا هاجم محمد عبد الوهاب، شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر منشور كتبه على حسابه الخاص في "فيسبوك"، وذلك بعد الأخبار التي تم تداولها أخيراً عن ارتباطها بأحد الأشخاص، رغم نفي شيرين لذلك الأمر في بيان أصدره محاميها، كما أعلن شقيق شيرين مقاضاة فتاة تزعم أنها شقيقتهما، نافياً أن يكون كلامها صحيحاً.

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وكتب محمد قائلاً: "حسبي الله ونِعم الوكيل... أهو زي ما أنتوا شايفين كده ناس مريضة وحقودة ومقرفة وغلاوية وبلاوي بتتحدف علينا، وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم مستنقع قذارة".



وأضاف مهاجماً شقيقته: "خلصنا من لوسي جابتلنا توتي وناس ولا تعرفنا تطلع تقول علينا كلام كله افترى، ما يعلم بيه إلا ربنا ودلوقتي واحدة بتقول إنها أختنا من الأم وبكرة واحدة تانية من الأب، وشوية ونلاقي أخواتنا في الرضاعة كمان، ما هي هيصة بقى ومش هنخلص... مش عارف أقول حسبي الله ونِعم الوكيل على مين بالظبط؟ على الناس دي ولا على اللي حطّنا في الليلة دي غصب عننا... هأقدّم بلاغ رسمي ضد المريضة دي نشوف إيه حكايتها ومين وراها".

وكانت شيرين قد حذّرت في بيان أصدرته من الزج باسمها في أخبار ارتباطها بخطيب الفنانة ميرهان حسين، التي انتشرت خلال الفترة الماضية.(لها)





