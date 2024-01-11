Advertisement

فنون ومشاهير

مُجدداً شقيق شيرين عبد الوهاب يُهاجمها.. إليكم السبب (صور)

Lebanon 24
11-01-2024 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1151157-638405706441302532.jpg
Doc-P-1151157-638405706441302532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مُجددا هاجم محمد عبد الوهاب، شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر منشور كتبه على حسابه الخاص في "فيسبوك"، وذلك بعد الأخبار التي تم تداولها أخيراً عن ارتباطها بأحد الأشخاص، رغم نفي شيرين لذلك الأمر في بيان أصدره محاميها، كما أعلن شقيق شيرين مقاضاة فتاة تزعم أنها شقيقتهما، نافياً أن يكون كلامها صحيحاً.
Advertisement
 
 
 
 
وكتب محمد قائلاً: "حسبي الله ونِعم الوكيل... أهو زي ما أنتوا شايفين كده ناس مريضة وحقودة ومقرفة وغلاوية وبلاوي بتتحدف علينا، وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم مستنقع قذارة".

وأضاف مهاجماً شقيقته: "خلصنا من لوسي جابتلنا توتي وناس ولا تعرفنا تطلع تقول علينا كلام كله افترى، ما يعلم بيه إلا ربنا ودلوقتي واحدة بتقول إنها أختنا من الأم وبكرة واحدة تانية من الأب، وشوية ونلاقي أخواتنا في الرضاعة كمان، ما هي هيصة بقى ومش هنخلص... مش عارف أقول حسبي الله ونِعم الوكيل على مين بالظبط؟ على الناس دي ولا على اللي حطّنا في الليلة دي غصب عننا... هأقدّم بلاغ رسمي ضد المريضة دي نشوف إيه حكايتها ومين وراها".
 
 
 
 
 
وكانت شيرين قد حذّرت في بيان أصدرته من الزج باسمها في أخبار ارتباطها بخطيب الفنانة ميرهان حسين، التي انتشرت خلال الفترة الماضية.(لها)


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2024-01-11
03:29 | 2024-01-11
03:08 | 2024-01-11
01:59 | 2024-01-11
16:10 | 2024-01-10
12:00 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24