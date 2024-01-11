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فنون ومشاهير

أشعل الشاشة بأدائه القوي.. ما سبب وفاة النجم الشاب الشهير؟

Lebanon 24
11-01-2024 | 08:00
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توفي الممثل المكسيكي- الأميركي أدان كانتو، نجم المسلسل الدرامي "The Cleaning Lady"، عن عمر ناهز الـ42 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع سرطان الزائدة الدودية.

ونشرت قناة "Fox" بيانًا نعت فيه النجم الراحل، معربة من خلاله عن حزنها وألمها لهذه الخسارة الكبيرة، وجاء فيه: نشعر بالحزن لعلمنا بوفاة أدان كانتو.. ممثل رائع وصديق عزيز، يشرفنا أن يكون جزءًا من عائلات Warner Bros. Television وFox Entertainment منذ ظهوره لأول مرة في مسلسل The Following قبل أكثر من عقد من الزمن".
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وأضاف البيان: في الآونة الأخيرة، أشعل الشاشة بأدائه القوي في مسلسل "The Cleaning Lady"، فقد أظهر براعته الفنية وعمقه وحساسيته.. هذه خسارة فادحة، ونضم حزننا إلى حزن زوجته ستيفاني وأبنائه وأحبائه. سوف نفتقد أدن كثيرًا.

وقد بدأ كانتو التمثيل في الإعلانات التجارية والبرامج التلفزيونية المحلية قبل أن يتم اختياره للقيام بدور رئيس في مسلسل الدراما "The Following" لعام 2013، لمخرجه كيفن ويليامسون.

وبرز تنوع كانتو في أدواره التمثيلية، إذ أدى دور نائب الرئيس المنتخب "أرون شور" في مسلسل "Designated Survivor"، كما كان له أيضًا دور لا يُنسى في فيلم "Narcos"، وشارك في مسلسل "Second Chance".


وعلى مدى العامين الماضيين، لعب كانتو دور البطولة أمام إيلودي يونغ في فيلم The Cleaning Lady، حيث لعب دور رجل العصابات أرمان موراليس.

أما على صعيد حياته الشخصية والعائلية، فكانتو متزوج من ستيفاني آن كانتو ولديه طفلان صغيران هما رومان ألدر (3 سنوات)، وإيف جوزفين البالغة من العمر عاما ونصف العام. (فوشيا)
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