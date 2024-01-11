بعد طلاقه.. ممثل يعيش على الطريق

تحول النجم الأميركي جيسون موموا إلى مشردٍ بعد طلاقه من زوجته الممثلة ليزا بونيت رسميًّا، إذ اختار أن يعيش على الطرقات، معتمدا أسلوب حياة البدو الرحل.

وأوضح نجم فيلم Aquaman خلال حديث له مع أحد البرامج التلفزيونية أنه لا يملك منزلًا حتى الآن، رغم ثروته التي تقدر بالملايين؛ لذلك قرر العيش على الطريق.

Advertisement

وأضاف موموا أن المعجبين يشعرون بالذهول لدى رؤيته يتجول في المدن الصغيرة، قائلاً: أحب فكرة التواجد مع الناس العاديين مع القيام بمهنتي، وهي تصويرهم ثم عرض صورهم؛ لذا أعتقد أنه من خلال القيام بذلك لفترة طويلة، بدأ ينتابني الفضول حيال حياتهم. (فوشيا)