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فنون ومشاهير

والد النجمة الشهيرة يخضع لجراحة عاجلة

Lebanon 24
11-01-2024 | 13:27
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كشف مايكل لوهان، والد النجمة الأميركية ليندسي لوهان، عن خضوعه لعملية استئصال لآفة جلدية سرطانية.



ونشر مايكل، البالغ من العمر 63 عامًا، عبر حسابه في "إنستغرام" صورة لمكان الجراحة، وعلَّق: "لا تخجل أبدًا من الندوب التي تركتها لك الحياة. الندبة تعني أن الجرح انتهى، والجرح انغلق، وتحملت الألم، وشُفيت منه".
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وقال في حديث صحفي، إنه كان يعاني من سرطان الخلايا الحرشفية منذ نحو 4 سنوات ومؤخرًا عانى من آفة مشبوهة في يده؛ مما دفع الأطباء إلى إجراء خزعة له.


وبحلول ليلة الثلاثاء الماضي، أخبر الأطباء مايكل أنه بحاجة لإزالة جزء من الجلد المصاب بالآفة في أسرع وقت ممكن، ورغم أن الجذور كانت عميقة، إلَّا أنهم تمكنوا من إزالتها كلها.
المصدر: فوشيا
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