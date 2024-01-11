بالصور... كارين رزق الله تُودّع إبنتها في المطار

قامت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، بتوديع إبنتها نايا، ونشرت صوراً لها من المطار، حيث قالت إنّ الأخيرة عادت إلى لندن، بعد انتهاء عطلة الأعياد في لبنان.

وعلّقت كارين قائلة: "العطلة انتهت، بالتوفيق نايا، أحبك".