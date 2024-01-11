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فنون ومشاهير
بالصور... كارين رزق الله تُودّع إبنتها في المطار
Lebanon 24
11-01-2024
|
13:59
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قامت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، بتوديع إبنتها نايا، ونشرت صوراً لها من المطار، حيث قالت إنّ الأخيرة عادت إلى لندن، بعد انتهاء عطلة الأعياد في لبنان.
وعلّقت كارين قائلة: "العطلة انتهت، بالتوفيق نايا، أحبك".
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