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فنون ومشاهير

بالصور... كارين رزق الله تُودّع إبنتها في المطار

Lebanon 24
11-01-2024 | 13:59
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قامت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، بتوديع إبنتها نايا، ونشرت صوراً لها من المطار، حيث قالت إنّ الأخيرة عادت إلى لندن، بعد انتهاء عطلة الأعياد في لبنان.
 
وعلّقت كارين قائلة: "العطلة انتهت، بالتوفيق نايا، أحبك".
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