Advertisement

فنون ومشاهير

مذيع سخر من النجمة الشهيرة.. كيف جاء ردّها؟

Lebanon 24
11-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1151412-638406131046904924.png
Doc-P-1151412-638406131046904924.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحدثت الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا ضجة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لتعليق غير لائق من قبل أحد المذيعين في برنامج إسباني.

وسأل المحاور صوفيا باللغة الإسبانية عن دورها في مسلسل "Modern Family" الكوميدي الشهير، أثناء المقابلة. لكن بدلاً من تقديم أسئلة ذات صلة بالموضوع، قاطعها بطريقة استفزازية وسألها عن كيفية نطق اسم المسلسل بالإنجليزية، محاولاً السخرية من لهجتها.
Advertisement


فجاءت ردة فعل صوفيا سريعة، حيث أجابت بشكل طريف: "هل أقوله خطأ؟ أليس كذلك؟ هل تتحدث الإنجليزية بشكل أفضل مني؟".

ولم تكتف صوفيا بهذا الرد، إذ سرعان ما واجهت المحاور بتعليق ساخر آخر، فقالت له: "كم عدد ترشيحات إيمي التي حصلت أنت عليها في الولايات المتحدة؟"، وقبل أن يتمكن المذيع من الرد، باغتته صوفيا بتعليق آخر، قائلة: "كم مرة تم ترشيحك لجائزة غولدن غلوب؟".

ومع أن صوفيا نجحت في التعامل مع الموقف بقوة وثقة، إلا أن أسلوب المذيع أثار استياء جمهور النجمة، الذين علقوا على الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن تعليقه غير لائق ويحمل طابعًا عنصريًا.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:20 | 2024-01-12
15:42 | 2024-01-11
14:30 | 2024-01-11
13:59 | 2024-01-11
13:27 | 2024-01-11
11:58 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24