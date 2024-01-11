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فنون ومشاهير
مذيع سخر من النجمة الشهيرة.. كيف جاء ردّها؟
Lebanon 24
11-01-2024
|
23:00
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أحدثت الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا ضجة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لتعليق غير لائق من قبل أحد المذيعين في برنامج إسباني.
وسأل المحاور صوفيا باللغة الإسبانية عن دورها في مسلسل "Modern Family" الكوميدي الشهير، أثناء المقابلة. لكن بدلاً من تقديم أسئلة ذات صلة بالموضوع، قاطعها بطريقة استفزازية وسألها عن كيفية نطق اسم المسلسل بالإنجليزية، محاولاً السخرية من لهجتها.
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فجاءت ردة فعل صوفيا سريعة، حيث أجابت بشكل طريف: "هل أقوله خطأ؟ أليس كذلك؟ هل تتحدث الإنجليزية بشكل أفضل مني؟".
ولم تكتف صوفيا بهذا الرد، إذ سرعان ما واجهت المحاور بتعليق ساخر آخر، فقالت له: "كم عدد ترشيحات إيمي التي حصلت أنت عليها في الولايات المتحدة؟"، وقبل أن يتمكن المذيع من الرد، باغتته صوفيا بتعليق آخر، قائلة: "كم مرة تم ترشيحك لجائزة غولدن غلوب؟".
ومع أن صوفيا نجحت في التعامل مع الموقف بقوة وثقة، إلا أن أسلوب المذيع أثار استياء جمهور النجمة، الذين علقوا على الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن تعليقه غير لائق ويحمل طابعًا عنصريًا.
المصدر: فوشيا
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