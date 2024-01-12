كان يعاني من هذا السرطان.. والد النجمة المعروفة يخضع لجراحة عاجلة!

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كشف مايكل لوهان، والد النجمة الأميركية ليندسي لوهان، عن خضوعه لعملية استئصال لآفة جلدية سرطانية.وأوضح مايكل في حديث لموقع TMZ الإخباري، أنه كان يعاني من سرطان الخلايا الحرشفية منذ نحو 4 سنوات، ومؤخرًا عانى من آفة مشبوهة في يده؛ مما دفع الأطباء إلى إجراء خزعة له.وبحلول ليلة الثلاثاء الماضي، أخبر الأطباء مايكل أنه بحاجة لإزالة جزء من الجلد المصاب بالآفة في أسرع وقت ممكن، ورغم أن الجذور كانت عميقة، إلَّا أنهم تمكنوا من إزالتها كلها.ونظرًا لطبيعة السرطان "العدوانية" التي يعاني منها، يرى الأطباء، أن والد ليندسي يجب أن يخضع للمراقبة عن كثب؛ لأن احتمالية عودته مجددًا كبيرة.ونشر مايكل، البالغ من العمر 63 عامًا، عبر حسابه في "إنستغرام" صورة لمكان الجراحة، وعلَّق: لا تخجل أبدًا من الندوب التي تركتها لك الحياة. الندبة تعني أن الجرح انتهى، والجرح انغلق، وتحملت الألم، وشُفيت منه.ووفقًا لموقع "page 6"، لم يتم إبلاغ ليندسي بالجراحة لأن مايكل لم يرغب في إثارة قلقها، خاصة وأن لديها طفلاً رضيعاً رحبت به في شهر تموز العام الماضي.