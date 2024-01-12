تايلور سويفت وحبيبها الشهير نحو خطوة مصيرية.. هذا ما سيفعلانه

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ضجت المواقع الإلكترونية بأخبار تفيد بأن نجم اتحاد كرة القدم الأميركي، ترافيس كيلسي يخطط لطلب يد حبيبته نجمة البوب الأميركية، تايلور سويفت، للزواج خلال الصيف المقبل.وأوضح موقع "بيج 6" وفقاً لبعض المصادر، أن كيلسي لم يرغب في التقدم للزواج بتايلور أو لخطبتها هذا الشتاء؛ كي لا يبدو الأمر وكأنهما تسرعا في علاقتهما التي لم يمر عليها عامًا واحدًا بعد.ونفى المصدر الشائعات التي تفيد أن كيلسي سيتقدم لخطبة تايلور في عيد الحب، مؤكداً أن الثنائي ناقش الأمر مسبقًا، ووضعا خططاً لتنفيذها في الوقت الملائم.من جهة أخرى، ادَّعى مصدر آخر أن الثنائي يخططان لإعلان خطوبتهما في الذكرى السنوية الأولى لعلاقتهما، أي في شهر تموز المقبل.وفي كانون الأول الماضي، انتشرت أخبار تفيد أن لاعب كرة القدم طلب الإذن من والد تايلور، سكوت سويفت، للتقدم لها بالزواج، وحصل على مباركته فوراً.كان أول ظهور علني لسويفت وكيلسي، عندما جاءت لمشاهدته وهو يلعب في ملعب أروهيد خلال مباراة كانساس سيتي تشيفز، وذلك في شهر أيلول الماضي.لكن سويفت كشفت لاحقًا في مقابلة لها مع مجلة "تايم" أن علاقتها بحبيبها بدأت قبل ذلك، وتحديداً بعد أن تحدث كيلسي في البودكاست الخاص به New Heights عن محاولته وفشله في إعطائها رقم هاتفه خلال جولتها الموسيقية Eras.وقالت تايلور في اللقاء: أعتقد أن بعض الناس يعتقدون أنهم رأونا نتواعد لأول مرة في تلك المباراة.. نحن لسنا مجنونين بما يكفي لبدء الموعد الأول بتلك الطريقة.وأشارت تايلور إلى أن العلاقة تصبح علنية عندما يشارك الشخص الآخر بما يحبه من دون الاكتراث لمن حوله، مضيفةً: عكس ذلك هو أنه يتعين عليك بذل قدر كبير من الجهد للتأكد من أن لا أحد يعرف أنك تواعد شخص ما، ونحن فقط فخوران ببعضنا البعض.