Advertisement

فنون ومشاهير

تايلور سويفت وحبيبها الشهير نحو خطوة مصيرية.. هذا ما سيفعلانه

Lebanon 24
12-01-2024 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1151710-638406634269291239.jpg
Doc-P-1151710-638406634269291239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضجت المواقع الإلكترونية بأخبار تفيد بأن نجم اتحاد كرة القدم الأميركي، ترافيس كيلسي يخطط لطلب يد حبيبته نجمة البوب الأميركية، تايلور سويفت، للزواج خلال الصيف المقبل.

وأوضح موقع "بيج 6" وفقاً لبعض المصادر، أن كيلسي لم يرغب في التقدم للزواج بتايلور أو لخطبتها هذا الشتاء؛ كي لا يبدو الأمر وكأنهما تسرعا في علاقتهما التي لم يمر عليها عامًا واحدًا بعد.
Advertisement

ونفى المصدر الشائعات التي تفيد أن كيلسي سيتقدم لخطبة تايلور في عيد الحب، مؤكداً أن الثنائي ناقش الأمر مسبقًا، ووضعا خططاً لتنفيذها في الوقت الملائم.

من جهة أخرى، ادَّعى مصدر آخر أن الثنائي يخططان لإعلان خطوبتهما في الذكرى السنوية الأولى لعلاقتهما، أي في شهر تموز المقبل.

وفي كانون الأول الماضي، انتشرت أخبار تفيد أن لاعب كرة القدم طلب الإذن من والد تايلور، سكوت سويفت، للتقدم لها بالزواج، وحصل على مباركته فوراً.

كان أول ظهور علني لسويفت وكيلسي، عندما جاءت لمشاهدته وهو يلعب في ملعب أروهيد خلال مباراة كانساس سيتي تشيفز، وذلك في شهر أيلول الماضي.

لكن سويفت كشفت لاحقًا في مقابلة لها مع مجلة "تايم" أن علاقتها بحبيبها بدأت قبل ذلك، وتحديداً بعد أن تحدث كيلسي في البودكاست الخاص به New Heights عن محاولته وفشله في إعطائها رقم هاتفه خلال جولتها الموسيقية Eras.

وقالت تايلور في اللقاء: أعتقد أن بعض الناس يعتقدون أنهم رأونا نتواعد لأول مرة في تلك المباراة.. نحن لسنا مجنونين بما يكفي لبدء الموعد الأول بتلك الطريقة.

وأشارت تايلور إلى أن العلاقة تصبح علنية عندما يشارك الشخص الآخر بما يحبه من دون الاكتراث لمن حوله، مضيفةً: عكس ذلك هو أنه يتعين عليك بذل قدر كبير من الجهد للتأكد من أن لا أحد يعرف أنك تواعد شخص ما، ونحن فقط فخوران ببعضنا البعض.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:36 | 2024-01-12
07:00 | 2024-01-12
04:37 | 2024-01-12
02:23 | 2024-01-12
00:20 | 2024-01-12
23:00 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24