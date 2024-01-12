صحّته تدهورت... خلاف حادّ بين أبناء أحد أبرز الفنانين وهذا ما قرّره القضاء

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سيجري طبيب مفوض من جانب القضاء الفرنسي تقويماً لحالة الفنان ألان ديلون الصحية، بهدف اتخاذ إجراء محتمل للحماية القانونية نزولاً عند طلب الممثل البالغ 88 عاماً والذي تشهد صحته تدهوراً.ومنذ أكثر من أسبوع، يخوض أبناء الفنان الثلاثة حرباً ضروساً في ما بينهم، على صفحات الصحافة أو في القضاء، مع تأكيد كل منهم رغبته في حماية الممثل الفرنسي الأسطوري الذي تدهورت صحته منذ إصابته بسكتة دماغية في عام 2019.واتهم نجلا ديلون، أنتوني وآلان فابيان، اختهما أنوشكا بأنها تتلاعب بوالدهم وأخفت عنهما وضعه الصحي.ورأى أنتوني ديلون أن أخته غير الشقيقة ترغب في إعادة الفنان إلى سويسرا تجنباً لدفع الكثير من الضرائب على الميراث في فرنسا.إلا أن أنوشكا اعتبرت أن أنتوني وآلان فابيان يعرّضان حياة الممثل للخطر، مؤكدة أن "السبب الوحيد" الذي جعلها ترغب في إحضار بطل فيلميّ "لا بيسين" و"غيبار" إلى سويسرا هو تمكينه من استكمال علاجه فيها.وتسارعت الأمور، إذ أحال محامو أنتوني وآلان ديلون إلى المدعي العام طلبات بوضع الممثل تحت حماية قضائية "لأسباب صحية".وقد تبلغت النيابة العامة بهذه الطلبات، وأعلنت أنها اتصلت "بطبيب معتمد من أجل تقويم وضع آلان ديلون". (العربية)