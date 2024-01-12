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فنون ومشاهير
من العلا.. نانسي عجرم تتصدر "الترند"!
Lebanon 24
12-01-2024
|
14:01
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تصدّر وسم "نانسي في العلا" الترند على منصّة "إكس"، حيث تفاعل الجمهور من خلال مئات التغريدات مع حضور نانسي وصوتها وقربها من الجمهور تعليقاً على الحفل الذي أحيته في قاعة مرايا بمدينة العلا السعودية.
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وافتتحت الفنانة اللبنانية حفلها بالعلا بكلمة عبرت فيها عن "افتتناها بجمال أرض الحضارات، وسعادتها بأن تكون الليلة وسط نجومها المنعكسة على قاعة مرايا".
واضافت: "خبروني عن العلا بأنها كثير حلوة ولكن عندما وجدتها رائعة أكثر مما خبروني"، وتابعت: "أحبتها كثيرا بالرغم من أنها لم تستطع زيارتها كلها، الا أنه حيث تتواجد المكان مش معقول".
وكانت عجرم قد تصدرت "الترند" بسبب رقصها في مقطع فيديو عفوي، وثق لحظات وصولها إلى مدينة العُلا السعودية، نشرته عبر حسابها على الانستغرام.
المصدر: ايلاف
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