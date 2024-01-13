نيقولا معوّض يتحدّث عن زوجته الأوكرانية: هذا ما جذبني إليها!

يحرص الممثل اللبناني نيقولا معوض على مشاركة متابعيه بلقطاتٍ تجمعه بزوجته الأوكرانيّة مادلين وابنتهما الوحيدة، كونه يحبّ الأجواء العائليّة.

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وقال معوّض في أحدث تصريحاته إنه يحبّ الكثير من الصفات الّتي تتمتّع بها زوجته مادلين، وأهمّها أن "إيمانها باللّه كبير".وأضاف: "أحبّ أيضاً سلامها الداخلي وطريقة تعاملها مع الصعاب الّتي تواجهها في الحياة".