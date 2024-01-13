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فنون ومشاهير

نيقولا معوّض يتحدّث عن زوجته الأوكرانية: هذا ما جذبني إليها!

Lebanon 24
13-01-2024 | 07:59
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يحرص الممثل اللبناني نيقولا معوض على مشاركة متابعيه بلقطاتٍ تجمعه بزوجته الأوكرانيّة مادلين وابنتهما الوحيدة، كونه يحبّ الأجواء العائليّة.  
 
وقال معوّض في أحدث تصريحاته إنه يحبّ الكثير من الصفات الّتي تتمتّع بها زوجته مادلين، وأهمّها أن "إيمانها باللّه كبير".  
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وأضاف: "أحبّ أيضاً سلامها الداخلي وطريقة تعاملها مع الصعاب الّتي تواجهها في الحياة". 
المصدر: LBCI - لبنان 24
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