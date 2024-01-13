Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صراع مع المرض... الموت يغيّب نجماً سورياَ شهيراً

Lebanon 24
13-01-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1152167-638407676702368270.png
Doc-P-1152167-638407676702368270.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غيب الموت الفنان السوري غسان مكانسي، عن عمر ناهز الـ 74 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض، مما سبب هذا الخبر الحزن بين الأوساط الفنية والجمهور.

 
Advertisement

وقالت نقابة الفنانين السورية، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير غسان مكانسي، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

الجدير بالذكر ان غسان مكانسي هو ممثل ومنتج ومخرج إذاعي ومسرحي، من مواليد مدينة حلب، وتشمل أعماله المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، وهو مدير فرقة مسرح الساعة، ومدير مسرح نقابة الفنانين وأمين سر النقابة الأسبق، شغل منصب مدير نادي شباب العروبة للآداب والفنون، وعضو في نقابة الفنانين منذ عام 1976. ( الجديد)

غسان مكانسي - ويكيبيديا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:59 | 2024-01-13
04:49 | 2024-01-13
04:27 | 2024-01-13
03:10 | 2024-01-13
02:12 | 2024-01-13
23:42 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24