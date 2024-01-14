هكذا اكتشف تامر حسني أنه أصغر من ابنته! (فيديو)

اكتشف النجم المصري تامر حسني أنه يصغر ابنته تالية، وذلك في تعليق طريف، كتبه على فيديو جمعهما، نشره عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام".

وظهر حسني وابنته الكبرى في فيديو قصير لدى وصولهما الإمارات لإحياء حفل مهرجان دبي للتسوق وهما يتبادلان المزاح، علق عليه: تالية في السفرية دي اكتشفت إني أصغر منها.



وأعرب الفنان المصري في وقت سابق، عن فرحته بوصوله إلى دبي برفقة ابنته، حيث شارك الجمهور بصور لهما علق عليها: وصولي دبي انا و تالية مطقمين ولابسين زي بعض بالمناسبه والله الاستقبال ده حصل عشان تالية كل الحب و الاحترام للمنظمين الكرام.







وأثارت تالية حماسة جماهير والدها تامر حسني بمشاركتها على أجهزة التحكم في الدي جي.

وأحيا الفنان تامر حسني حفل ختام مهرجان دبي للتسوق على مسرح سكاي دايف دبي، حيث افتتح الحفل بميدلي يضم أشهر أغانيه.



يذكر أن تامر حسني لديه ثلاثة أبناء "تاليا" و"أمايا" و"آدم"، أنجبهم من زوجته السابقة الفنانة المغربية بسمة بوسيل، التي انفصل عنها في نيسان الماضي، لكنهما على علاقة صداقة، ويظهران بين الحين والآخر في المناسبات الخاصة.