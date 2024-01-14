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فنون ومشاهير

في 2024... بلقيس تنتظر عريساً وترد على تصريحات سيف نبيل

Lebanon 24
14-01-2024 | 04:06
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وافقت الفنانة بلقيس فتحي على أن تكون عروساً في 2024، بشرط أن يأتي هو لها، دون دعوات أو مطالبات من جمهورها، في الوقت الذي ردّت فيه على تصريحات زميلها سيف نبيل بشأن دورها في أغنية ممكن.
وقالت بلقيس رداً على سؤال حول إمكانية رؤيتها عروساً في 2024 بعد أن شهد الوسط الفني والغنائي عدداً من الزيجات مع مطلع العام الجديد، قائلة: أريد أن أتزوج، ولكن الزوج لم يأتِ بعد.
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ورفضت الفنانة فكرة طرح دعوات لزواجها، قائلة: من يريدني يأتي لي، أنا لا أذهب لأحد.
وتابعت بلقيس على هامش حفلها في ختام مهرجان دبي للتسوق: الحب الجديد يجعلك تنفصل عن الحياة، ويسبب لك السعادة التي تنسيك الأحداث القديمة، كما أن الحب يجعلك تقدم أغنيات جديدة عديدة.
وردّت بلقيس على تصريحات زميلها المطرب العراقي سيف نبيل الذي قلّل من دورها بإنجاح أغنيتهما "ممكن" عندما قال إن بلقيس ليست شريك نجاح في الأغنية ولكنها "صديقة".
وقالت: أغنية "ممكن" نجحت لتواجد بلقيس وسيف نبيل، أي أغنية مصورة اعتمدت على فردين لا بد أن يكون الثنائي هما سبب نجاحها، بالنسبة لي سيف نبيل كان شريك نجاح في الأغنية.
وعن سبب توجيهها شكراً خاصاً لبلدها اليمن خلال حفلها في ختام مهرجان دبي للتسوق، أوضحت: الجمهور اليمني دائما ما يكون حاضراً في حفلاتي، والجالية اليمنية في الإمارات لم يقصروا قط في مشاركتي نجاحاتي.
وأضافت: أنا أحببت على المسرح أن أشكر كافة الشعوب والجنسيات المتواجدة كما قمت بالغناء لكافة الشعوب المصرية واللبنانية والخليجية والسودانية.
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