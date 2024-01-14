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فنون ومشاهير

ظهر دون خاتم الزواج.. هل انفصل حسين الجسمي عن زوجته الشابة؟

Lebanon 24
14-01-2024 | 14:01
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عادت شائعات انفصال الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن زوجته مجدداً بعد عام من إعلان الزواج، بعد ظهوره خلال حفل ختام "مهرجان دبي للتسوق" الذي أقيم في منطقة دايف سكاي في إمارة دبي بدون خاتم الزواج.
 
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وكانت "دبلة" زواج الجسمي، قد شهدت اهتمامًا كبيرًا، العام الماضي، حينما هنأه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الزواج، أثناء حفل "قادرون باختلاف"، قائلاً: أنا عارف أننا أخدناك من فرحك، مبارك. ورد حينها النجم الإماراتي، قائلاً: "الله يبارك في حياتك، المصري لا يقال له لا"، ثم قام برفع يده مشيرا إلى ارتدائه الدبلة.

يذكر أن الجسمي احتفل بزفافه ودخوله القفص الذهبي العام الماضي من شابة من خارج الوسط الفني، في أجواء عائلية وبحضور وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. (العربية)
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