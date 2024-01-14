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فنون ومشاهير

الوليد الحلاني يتحدث عن حمل شقيقته ماريتا.. وهذا ما قاله عن ارتباطه عاطفياً

Lebanon 24
14-01-2024 | 16:10
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كشف الفنان الوليد الحلاني، نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حقيقة حمل شقيقته الفنانة الشابة ماريتا من زوجها كميل أبي خليل "رئيس إدارة الإنتاج في منصة أنغامي".
 
وفي لقاء مع برنامج "et بالعربي" قال الوليد عن حمل ماريتا: "لا مش حامل حتى الآن، أنا أكتر شيء فرحت لما أتجوزت ماريتا إني رح صير خالو"، وأكمل حديثه قائلاً: "أنا كتير بحب الأطفال وهني بيحبوني".
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وبسؤاله عن ارتباطه عاطفياً في الوقت الحالي، قال الوليد الحلاني: "لا يوجد أي ارتباط عاطفي الآن، فأنا في الوقت الحالي أركز على الفن والعيلة و الصحة، والحب سيأتي في الوقت المناسب"، وتابع حديثه قائلاً: "الارتباط مسئولية كبيرة، وأنا الآن أركز على الشغل، السفر، الحفلات وإحياء الأعراس، ما عندي وقت للارتباط".
 
وأضاف: "أنا كتير بحب العيلة، والجواز والاستقرار، وبشوف أن المرأة هي سند الرجل والرجل هو سند المرأة، ومثلي الأعلى هو والدي ووالدتي وكيف ساندوا بعض لحد ما وصل والدي لما عليه الآن، ولكن أنا في الوقت الحالي تركيزي على الفن". (سيدتي)
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