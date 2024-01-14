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فنون ومشاهير

وسام بريدي وكارمن بصيبص يحضّران مفاجأة.. ما هي؟

Lebanon 24
14-01-2024 | 23:00
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يستعد الإعلامي اللبناني وسام بريدي لتقديم حفل "Joy Awards" في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي، يوم السبت 20 كانون الثاني الحالي، وتشاركه التقديم مواطنته الفنانة كارمن بصيبص.

وسيقام حفل "Joy Awards" في المملكة العربية السعودية على هامش موسم الرياض، وسيكون متاحًا للبث المباشر على عدد من القنوات السعودية، وتطبيق شاهد.
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وكشفت مصادر مطلعة لـ"فوشيا"، أن اختيار بريدي يرجع لكونه أصبح حاضرًا بشكل دائم في المناسبات التي تقام في السعودية، إلى جانب امتلاكه خبرة واسعة في تقديم البرامج والسهرات، وقد سبق له أن قدم عددًا من المشاريع التلفزيونية على قنوات خليجية ولبنانية.

أما الممثلة كارمن بصيبص، فقد حققت شهرة واسعة في مسلسل "عروس بيروت" الذي عُرض، العام 2019، على mbc.

وبدأت، مؤخرًا، حملات التصويت للفنانين الفائزين في حفل "Joy Awards"، والذي سيشهد تكريم وتوزيع العديد من الجوائز الفنية على مجموعة من النجوم السعوديين والخليجيين والعرب.
 
 
ومن أبرز الجوائز التي سيتم تقديمها: جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، جائزة شخصية العام، جائزة الإنجاز مدى الحياة، جوائز الممثلين والرياضيين والمؤثرين المفضلين لدى جمهور الجائزة داخل المملكة وخارجها. (فوشيا)
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