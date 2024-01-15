بعد مشهد فقدان عذريتها.. هكذا علّقت الممثلة الشابة (صورة)

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بعد تمثيلها في فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، أحد المشاهد حيث يتم الاعتداء عليها وتفقد عذريتها، أكدت الممثلة المصرية الشابة تسنيم مطر في حديث لـ"فوشيا" خوفها من أداء هذا المشهد أمام العوضي، ومن ردود الأفعال حوله، إلا أن تطمينات المخرج خالد يوسف ساعدتها على تجاوز الأمر.وعلّقت على تزامن عرض فيلم "الإسكندراني" و"بينا ميعاد" بأن العملين "أنجح من بعض" وفقا لما لمسته من ردود أفعال الجمهور.