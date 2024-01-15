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فنون ومشاهير
بسبب نانسي عجرم وإليسا ضجة في مصر.. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
15-01-2024
|
02:53
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قررت أستاذة بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، الاستعانة بمقتطفات من أغنيتين للفنانتين اللبنانيتين نانسي عجرم وإليسا، ضمن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، بمادة علم النفس الشخصي، في واقعة أثارت دهشة الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
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فقد استعانت أستاذة مادة علم النفس الشخصي في قسم علم النفس بكلية الآداب، بأجزاء من الأغنيتين لطلاب المستوى الأول، بهدف تطبيق نظريات حول كلمات أغنية نانسي عجرم "حبك سفاح " والتي جاءت حول نظرية الاحتياجات، بينما جاءت أغنية حالة حب للفنانة إليسا حول نظرية السند لفرويد.
وجاء نص السؤال في الامتحان كالتالي: قالت الفنانة نانسي عجرم في أغنية حبك سفاح.. علشانك ممكن أعيش أسبوع مبكلش ولا أشرب، فما مدى تطابق ذلك، أو اختلافه مع أحد علماء علم النفس الذي وضع نظرية الاحتياجات
العالم الشهير فرويد
وجاء نص السؤال الآخر "قالت الفنانة إليسا في أغنية حالة حب: وأنا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة أبويا.. هل هنا يعبر الأب وفقا لنظرية العالم فرويد.. عن نموذج السند والدعم.
فيما تساءل الطلاب والمغردون حول جدوى وجود أسئلة تتعلق بمحتوى الأغنيتين، وما يتربط بهما من الحياة اليومية، مثل التغذية والنوم والحب والاكتمال والاحتياج للسند..
من جانبه، قال الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية لـ" العربية " إن الأسئلة عادية وليس فيها غموض أو لبس وهذا ما تم الإجماع عليه من الطلاب.
كما أوضح أن الجامعة قررت تشكيل لجنة للتواصل مع واضعة الامتحان ومعرفة سبب لجوئها لإدراج أسماء المطربين والأغنيتين داخله، وكذلك تقييم الامتحان وبيان مدى مطابقته للمعايير والمواصفات القياسية والأسس الموضوعة من جانب الجامعة.
إلا أنه رأى في الوقت عينه أن الأسئلة المطروحة تشكل توجهاً جديدا لربط المعرفة والنظريات والعلم بالواقع العملي، وربطه كذلك بجوانب الحياة. (العربية)
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