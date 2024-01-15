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فنون ومشاهير

بسبب "الزعيم" عادل امام.. موسيقار يقاضي نادي "ليفربول"

Lebanon 24
15-01-2024 | 16:12
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كشف الموسيقار هاني شنودة عن سعادته بوصول موسيقاه الى العالمية، حيث باتت تُستخدم في دول العالم.

ولفت في تصريحات إعلامية الى أن شعوره بالسعادة لا يمنع اتخاذه إجراءات قانونية ضد نادي "ليفربول" الذي استخدم موسيقى فيلم "الزعيم" عادل إمام الشهير "شمس الزناتي" من دون الحصول على تصريح.
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وقال هاني: "دي مش المرة الأولى التي بتتسرق أعمالي فيها. لحن أغنية "زحمة يا دنيا زحمة سرقه فريق إسباني ورفعنا قضية وكسبناها لكننا لم نحصل على حقوقنا".
 
وأضاف: "نادي ليفربول أخذوا جزء من موسيقى "شمس الزناتي" وكرروه أكثر من مرة... ولم يحصلوا على أي تصريح"، مؤكدا أنه تم رفع قضية عليهم في إنكلترا، إما لسحب الموسيقى أو لإلزامهم دفع مستحقاتنا لأنهم لم يستأذنونا".

يُذكر أن الموسيقى التي استعان بها نادي "ليفربول" في أحد الفيديوهات يعود تاريخها إلى عام 1991، وقد ألّفها الموسيقار هاني شنودة لفيلم "شمس الزناتي"، وهو بطولة: عادل إمام ومحمود حميده وسوسن بدر ومصطفى متولي ومحمود الجندي، ومن تأليف مجدي هداية وإخراج سمير سيف.
المصدر: لها
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